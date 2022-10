Milan, si fermano anche Saelemakers e Calabria: Pioli ha fuori quasi un'intera squadra

In casa Milan l’emergenza infortuni si appresta a trasformarsi in un caso. Già approcciatosi alla trasferta di Empoli con ben otto indisponibili, Stefano Pioli ha perso per strada al Castellani altri due giocatori nei primi 35 minuti di partita.

Empoli-Milan, due cambi obbligati per Pioli in 39 minuti

Ad alzare bandiera bianca per problemi muscolari sono stati Alexis Saelemaekers, che al 31’ ha dovuto lasciare spazio a Rade Krunic, e poi Davide Calabria. Preoccupano in particolare le condizioni del capitano rossonero, fermatosi improvvisamente al 39’ dopo aver effettuato uno scatto: l’esterno del Milan non è riusito a rialzarsi con le proprie gambe neppure dopo l’intervento dei sanitari ed ha dovuto lasciae il campo in barella, venendo sostituito da Pierre Kalulu, tornato per una sera nella posizione originaria di esterno destro difensivo dopo aver iniziato la gara in panchina per fare spazio a Simon Kjaer, schierato in coppia con Tomori come contro il Napoli.