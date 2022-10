Paura Theo Hernandez: casa svaligiata con compagna e figlio presenti

Momenti di terrore per la famiglia di Theo Hernandez . Ieri sera, infatti, nella residenza di Cassano Magnago (nel Varesino), una banda di malviventi ha fatto irruzione svaligiandola e portando con sé una ricca refurtiva.

Furto in casa Theo Hernandez: compagna e figlio in casa al momento dell'irruzione

L'aspetto più inquietante, tuttavia, secondo le prime ricostruzioni, è che al momento del furto erano presente la compagna del laterale del Milan (che, invece, non c'era) Zoe Cristofoli, insieme al figlio, il piccolo Theo Junior di sei mesi. Facilmente prevedibile lo shock per quanto accaduto.

Furto in casa Theo Hernandez: lo shock, la ricca refurtiva e le indagini

Secondo le prime ricostruzioni la banda di delinquenti, una volta introdottasi nell'abitazione, avrebbe fatto razzia, portandosi via una refurtiva decisamente cospicua. In questo momento sono in corso le indagini facendo leva sulle telecamere di videosrveglianza e sulla testimonianza della moglie di Theo Hernandez.