Ibrahimovic, i social si scatenano: è lui o un sosia?

Anche se lontano dal campo, Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sè. Tra lo sfogo dopo la vittoria del Milan contro il Salisburgo e le parole su Guardiola e Halaand, l'attaccante svedese è anche diventato sui social per un particolare video postato da un utente. Un tifoso ha infatti ripreso Ibrahimovic seduto ad un tavolo, inquadrando anche una foto del giocatore sul suo cellulare per avere ulteriore conferma. Gli utenti sui social si sono divisi: in molti infatti ipotizzano si tratti di un sosia.