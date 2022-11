Dopo 14 anni un Maldini torna a segnare a San Siro... ma contro il Milan

Dopo 14 anni un Maldini torna a segnare a San Siro. Solo che, questa volta, contro il Milan . E' stato il caso di Daniel Maldini : il secondogenito di Paolo, col suo destro a giro angolatissimo al minuto cinquantanove, ha regalato il momentaneo 1-1 al suo Spezia , in cui è in prestito dal club rossonero.

Sono passati esattamente 5333 giorni dall'ultima rete della "dinastia" allo stadio "Giuseppe Meazza", l'ultima rete l'aveva realizzata Paolo Maldini il 30 marzo 2008 in un Milan-Atalanta 1-2 . Per quanto riguarda il figlio, invece, Daniel Maldini aveva già segnato l'anno scorso per il Milan, ma in trasferta, proprio contro lo Spezia nella sfida del "Picco".

Non solo Daniel: anche nonno Cesare Maldini giocò contro il Milan

Ma le curiosità di casa Maldini non finiscono qui. Era infatti già capitato che un Maldini giocasse contro il Milan. Era successo a nonno Cesare, con la maglia granata: l'ultima volta accadde in un Milan-Torino 1-1 dell'8 gennaio 1967, quasi 56 anni fa. Cesare, tuttavia, non segnò mai. Al contrario, i 3 gol realizzati in carriera furono tutti realizzati per il Milan.