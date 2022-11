Milan-Tottenham: data e orario dell'ottavo di Champions

L'andata di Milan-Tottenham si giocherà a San Siro perché i rossoneri sono arrivati secondi nel girone dietro al Chelsea mentre gli Spurs hanno vinto il loro grazie alla vittoria in recupero contro il Marsiglia all'ultima giornata. L'appuntamento è per martedì 14 febbraio 2023 alle ore 21. Il ritorno in terra inglese è previsto per mercoledì 8 marzo sempre alle ore 21.

Il Tottenham, in Premier League, ha appena perso in casa contro il Liverpool e si trova in quarta posizione con 26 punti, staccato di 8 dalla capolista Arsenal. Harry Kane è il terminale offensivo che, in campionato, ha già segnato 11 gol, ma segue a molta distanza Haaland che è a quota 18. Ha ben 18 nazionali in rosa, il che sarà un fattore dopo i campionati mondiali del Qatar. Sulla fascia Conte conta sull'ex Inter Ivan Perisic. Una formazione pericolosa, di sicuro, e con il fattore campo a disposizione nella partita di ritorno.