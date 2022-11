"Ricomparso il padre di Lucas e Theo Hernandez dopo 18 anni"

Jean-François Hernández ricompare dopo 18 anni, sarebbe in Francia

In un'intervista del 2019, Lucas Hernandez aveva dichiarato: "Non so se mio padre sia vivo o meno. Un giorno se n'è andato e non abbiamo più avuto sue notizie".

Dopo una lunga indagine e attraverso varie testimonianze, il quotidiano francese L'Equipe ha ricostruito la storia del 53enne, ex giocatore professionista con le maglie di Tolosa, Marsiglia, Atletico Madrid e Rayo Vallecano.

La sua storia sarebbe che nel 2004, da un momento all'altro, semplicemente scomparve senza lasciare traccia. Si sarebbe rifugiato in Thailandia dopo non essere riuscito ad avere la custodia dei figli, ma ora sarebbe tornato in Francia e sarebbe pronto a incontrarli, e non sarebbe una questione di soldi.

Questa versione è confermata anche da Lauris Hernández, sua figlia e sorella di Lucas e Theo:

"Guarda sempre le partite di Theo e Lucas da solo, perché piange quasi sempre dall'inizio alla fine. Gli mancano molto i suoi figli. Non gli importa dei loro soldi, tutto ciò che vuole è rivederli. So segretamente che sta aspettando che lo chiamino. Non riesco a immaginare quanto sarebbe felice se questo accadesse".

Anche il tecnico del PSG lo conosce, su di lui dette falsità

L'Equipe raccoglie altre testimonianze per tentare di capire chi sia davvero Jean-François Hernández. Una di queste testimonianze è del tecnico del PSG Christophe Galtier:

"È una persona meravigliosa, l'opposto di quello che ho letto o sentito negli ultimi anni. Soprattutto, era una persona molto attenta alla famiglia, che ha sempre amato i suoi figli".

Un'altra testimonianza è quella del cugino Bruno Saliva:

"Il suo nome è stato infangato per anni senza dire la verità. Non ha mai abbandonato i suoi figli, è stata la sua ex fidanzata (Laurence Pi, ndr) a portarglieli via".