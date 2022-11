Milan, il programma della pausa: tre amichevoli a dicembre

Manca meno di una settimana e poi suonerà la campanella: il Milan il 2 dicembre si ritroverà a Milanello per riprendere gli allenamenti. Una versione ridotta della squadra rossonera, naturalmente, visto che mancheranno i giocatori impegnati al Mondiale in Qatar. Si inizierà a preparare la ripresa del campionato, prevista per il 4 gennaio. Sarà una sorta di ritiro, come quello estivo. Ma non tutto a Milanello.

Milan: le amichevoli per la Dubai Cup, data e orari Il Milan di Stefano Pioli, infatti, il 10 dicembre in serata prenderà l'aereo con destinazione a Dubai, dove si fermerà una decina di giorni e dove giocherà due partite amichevoli per la Dubai Cup. Calabria e compagni il 13 dicembre, alle 13 ora italiana, affronteranno la prima gara contro l'Arsenal. Ancora un avversario prestigioso della Premier League il 16 dicembre alle 14:30 italiane, ossia il Liverpool, sempre per la Dubai Cup.