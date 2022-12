Milan, doppio allenamento: presenti Maldini e Massara

A Milanello si fatica per ritrovare la gamba: oggi il Milan si è allenato sia di mattina sia nel primo pomeriggio. A seguire le sedute, agli ordini di Stefano Pioli , a bordo campo c'erano anche Paolo Maldini e Frederic Massara . I rossoneri preparano la ripresa del campionato, prevista il prossimo 4 gennaio.

Allenamento del mattino: squadra divisa in due gruppi

Per il primo allenamento di giornata la squadra è stata divisa in due gruppi: il primo è rimasto in palestra dove, dopo l'attivazione muscolare, ha lavorato sulla forza con esercizi eseguiti con l'ausilio degli attrezzi; il secondo è invece uscito sul campo dove ha terminato il riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni, a seguire esercitazioni tecniche e lavoro aerobico prima di rientrare negli spogliatoi.