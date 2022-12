Milan, Maignan ha ripreso ad allenarsi. Ecco quando tornerà

Il Milan ha ripreso le fatiche nel ritiro di Dubai , negli Emirati Arabi Uniti. Una situazione favorevole, specie dal punto di vista climatico, per effettuare l'ormai ben noto "richiamo di preparazione" doveroso in questa lunghissima pausa prima della ripartenza della Serie A prevista mercoledì 4 gennaio in cui la truppa rossonera se la dovrà vedere con la Salernitana di Davide Nicola allo stadio "Arechi" nel lunch match delle 12,30.

Milan, Maignan e i tempi residui di recupero

Maignan ha alternato lavoro in palestra a quello sul campo, senza tuttavia forzare. I carichi verranno aumentati gradatamente e, almeno allo stato dell'arte, non è previsto il suo impiego nelle amichevoli per non rischiare. Si sta facendo di tutto, insomma, per farlo rientrare in campo già dalla gara di Salerno.