Milan, Vranckx: "Contro l'Arsenal meritavamo di più"

Dopo l'amichevole persa 2-1 contro l' Arsenal , Vranckx è intervenuto ai microfoni di Milan Tv: "Sono contento di aver giocato e di aver messo minuti nelle gambe, è stato un grande onore. Il mio obiettivo è giocare di più, devo concentrarmi. Da squadra, meritavamo di più oggi. Ora dobbiamo focalizzarci sulla prossima partita. Siamo tornati dalla pausa e stiamo lavorando per tornare al nostro livello di prima. Lavoriamo giorno dopo giorno per tornare al top".

Milan, il parere di Vranckx sullo scudetto

Il centrocampisa del Milan crede nella rimonta scudetto: “Noi stiamo andando bene in campionato. Dobbiamo prendere ogni partita seriamente per cercare di vincere. Abbiamo un'ottima squadra e possiamo recuperare lo svantaggio sul Napoli. Ibrahimovic? Credo che Zlatan sia ancora un giocatore che può dare molto alla squadra, ma non so dire quando rientrerà in campo".