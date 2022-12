Il bel gesto di Giroud per far pace con Cummings dopo la rissa ai Mondiali: “Mi ha spedito una cosa…”

Uno scambio di battute velenoso, poi la provocazione e la rissa sfiorata. Quello scoppiato durante i Mondiali tra l'australiano Jason Cummings e l'attaccante francese del Milan Olivier Giroud è stato un duello al centro delle cronache. Scintille in campo, come accade tansissime volte. A far notizia è stato però il modo elegante con cui il bomber rossonero ha deciso di riappacificarsi con l'avversario.

Il gesto di Giroud che ha fatto emozionare Cummings

Il numero 9 francese ha deciso di spedire a Cummings una maglia del Milan. Un gesto molto gradito dall'attaccante australiano dei Mariners che ha commentato così durante un'intervista al podcast Mowers Club: "Olivier è un ragazzo meraviglioso. Ho ricevuto la sua maglia del Milan e anche le sue scuse per quel problema scoppiato in campo. Lui è davvero simpatico e si vede che è un bravo ragazzo. Quelo che abbiamo avuto è stato un battibecco dovuto ad un'incomprensione. Forse non mi ha capito perché parlo scozzese e a volte la mia parlata è incomprensibile. Non mi ha capito e ha frainteso ma ora è tutto risolto. Ho apprezzato molto quello che ha fatto, mi ha emozionato", ha detto.