Leao manda un messaggio al Milan: "Ritorno a casa"

Rafael Leao carico e concentrato in vista della ripresa del campionato. L'attaccante del Milan , tornato a disposizione di Stefano Pioli il 26 dicembre dopo la pausa per il Mondiale e il Natale , si è rimesso subito al lavoro e dopo la terza seduta a Milanello ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram, da cui ha mandato un messaggio a tutto il mondo rossonero.

La foto mostra un Leao sorridente mentre si allena con la scritta "Back Home", "Ritorno a casa". L'attaccante portoghese ha fatto l'occhiolino ai tifosi del Diavolo , inquieti per la situazione contrattuale del portoghese, seguito da diverse società estere e ancora senza accordo con il club per il rinnovo del contratto.

Leao-Milan, vertice a gennaio

Sotto lo sguardo delle big del calcio inglese, tra cui Manchester United e Chelsea, Leao incontrerà a gennaio i dirigenti del Milan per trovare la quadra sul prolungamento dell'ingaggio. Il club rossonero è pronto a salire fino a 7 milioni di euro l'anno più bonus per trattenere il giocatore, e l'intenzione di entrambe le parti è quella di accordarsi. In caso di offerta dall'estero, il Milan potrebbe intavolare una trattativa ma solo per una cifra superiore a 100 milioni di euro.

Leao potrebbe giocare l'amichevole di venerdì prossimo 30 dicembre contro il PSV Eindhoven, in programma al Philips Stadion alle 18.15, l'ultimo test prima della ripresa del campionato contro la Salernitana, mercoledì 4 gennaio.