Ibrahimovic e il tatuaggio in mostra a Miami: la frase è pazzesca

Non gioca una partita ufficiale da più di sette mesi. Era lo scorso 22 maggio quando il Milan tornò a vincere di nuovo uno scudetto dopo undici anni. In campo c'era anche lui, il condottiero, Zlatan Ibrahimovic. Una festa memorabile con lo svedese solito protagonista con tanto di sigaro e bottiglia di champagne in mano al centro del Mapei Stadium. Pochi giorni dopo, però, per Zlatan cominciò il travaglio più duro. Prima l'operazione al legamento crociato del ginocchio, poi la lunga riabilitazione che è ancora in corso ma - per fortuna di Ibra e dei suoi tifosi - è quasi finita.