Milan, Pioli avverte: "La Roma? Ecco a cosa dobbiamo fare attenzione"

MILANO - Alla vigilia di Milan-Roma, match clou della diciassettesima giornata di Serie A, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli, che ha voluto in primis ricordare Gianluca Vialli, scomparso all'età di 58 anni dopo una lunga malattia: "Con Gianluca ho giocato nell'U21, l'ho marcato spesso e ci siamo affrontati tantissime volte. Perdiamo un campione, di sport e, soprattutto, della vita per tutti i valori che ha sempre trasmesso, di persona generosa, coerente, tenace. La tristezza è forte, faccio le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari. Luca è stato tanta tanta roba". Sulla Roma di Mourinho, avversario di domani sera: "La Roma è una squadra forte, completa, ha qualità offensive importanti e fisicità. Ha perso col Napoli e vinto con l'Inter, la rispetteremo tanto. I calci piazzati della Roma sono una caratteristica da prendere in grande considerazione. Ci abbiamo pensato. Noi dobbiamo comunque mantenere la nostra volontà e la nostra determinazione. Torniamo a giocare a San Siro e lo faremo con entusiasmo e con energia". Sulle condizioni della squadra: "Domani saremo gli stessi di Salerno, i convocati saranno sempre quelli. In vista della Coppa Italia spero di recuperare qualcuno. De Ketelaere? Lo vedo bene, è pronto fisicamente e mentalmente. Mi affido a lui. Per Maignan non dobbiamo correre rischi. Non so dire se ci vorranno due, tre o cinque settimane per il suo recupero. Il muscolo non risponde come dovrebbe, non sappiamo quando lo avremo. Ibrahimovic tornerà a lavorare settimana prossima come era previsto, poi da lì si vedrà". Sul nuovo arrivato Vasquez: "L'ho visto stamattina, bella presenza e bella personalità. Domani si allenerà ancora e poi vedremo per le prossime partite quale sarà la sua condizione. Vranckx e Thiaw? Sono pronti per giocare ma credo che in questo momento dare continuità possa essere la scelta giusta. Leao? E' un periodo caldissimo ma perché deve continuare a giocare bene. Io non parlo con lui del contratto, ma di questioni di campo": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Roma".