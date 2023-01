Milan, che sorpresa: c’è Ronaldo in ritiro! La frase a Leao è un indizio sul futuro?

RIYAD - Il Milan è già sbarcato in Arabia Saudita, a Riyad, per la sfida contro l'Inter nella Supercoppa Italiana, in programma mercoledì 18 gennaio. I rossoneri devono riscattarsi dopo le ultime tre partite, con due pareggi in campionato e l'eliminazione in Coppa Italia. Occhi puntati per Rafael Leao, che intanto ha avuto l'occasione di incontrare un compagno di nazionale.