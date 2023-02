Milan, dinastia Ibrahimovic: scende in campo a Milanello con il figlio Maximilan

MILANO - E' tornato il sereno in casa Milan. La vittoria di misura sul Tottenham nell'andata degli ottavi di finale di Champions League ha restituito al 'Diavolo' la brillantezza persa in un mese di gennaio e in un inizio di febbraio del 2023 da incubo con la sconfitta in Supercoppa italiana nel derby contro l'Inter, l'eliminazione dalla Coppa Italia e un filotto di risultati negativi in Serie A che ha allontanato i rossoneri dal bis-scudetto. La vittoria europea è stata come un toccasana per i campioni d'Italia che attendono il recupero del loro totem nello spogliatoio, Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, in fase di recupero dopo l'infortunio che lo ha tenuto per mesi lontano dai campi, ha disputato un'amichevole con la squadra Under 18 rossonera. Una partitella come tante ma che passerà alla storia perché, nella squadra dei giovani rossoneri, hanno giocato assieme Ibrahimovic senior e suo figlio, Maximilian.