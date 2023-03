Frey: "Maignan? “Bella parata, ma io ne ho fatte di più belle"

Si continua ancora a parlare della prestazione di Mike Maignan, che con la sua Francia si è imposto come uno dei protagonisti nella sfida contro l'Irland. In particolare, il portiere del Milan si è contraddistinto per una parata miracolosa al 90', con una reazione incredibile su un colpo di testa indirizzato verso l'incrocio dei pali. Dopo tanti elogi, però, è arrivato l’ex portiere dalla Fiorentina, Sebastien Frey, che nel corso di una diretta su Twitch ha sminuito la sua parata.