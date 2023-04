Milan, Superman Maignan: vuole superare i 300 minuti senza subire gol

MILANO - Valore aggiunto per definizione, con un'inclinazione precisa a fare il duro nelle serate migliori. Questo è Mike Maignan, un portiere tornato sui livelli della cavalcata-scudetto di un anno fa. E mai davvero uscito dai canoni del giocatore decisivo. Uno status appiattito solo dal lungo infortunio, di recente. Ma il 2023 - o meglio, l’ultimo mese - ha restituito al Milan quel Maignan che sbarra la porta a tutti. Ricapitolando: Atalanta, Tottenham e Napoli in quei passaggi fondamentali, uno più dell'altro, per scollinare la brutta crisi invernale e tenere il Milan in corsa su due fronti. Un vero toccasana, il completo recupero del portiere che si è preso tutto il tempo necessario per eliminare i problemi fisici.

Quasi a trecento

Il Milan si è ripreso dalle bruciature anche grazie a Maignan (decisivo anche su Kane a Londra, in Champions) che ha avuto l’etichetta di portiere insuperabile pure in nazionale. Il rigore neutralizzato su Depay in Francia-Olanda, più la paratissima su Collins in Irlanda. Anche il doppio impegno di qualificazione all’Europeo è passato dai guantoni di Maignan, insomma. Lui che per diventare tra i migliori portieri d’Europa, si sta attrezzando. E può chiudere la stagione attuale migliorando i propri numeri, intesi come media-gol incassati: lo scorso anno Maignan arrivava a una rete ogni 110 minuti, adesso si trova con un gol ogni 84’. In dieci partite di campionato più il restante cammino in Champions, il francese è nelle condizioni di cambiare in meglio la propria media. La sequenza di Maignan da portiere imbattuto va quindi doverosamente allargata alla nazionale: sale il rimpianto, peraltro, per quel Mondiale non giocato a causa dei problemi fisici. Il portiere ha preso l’ultimo gol appena prima della sosta, da Ehizibue a Udine. Poi 290 minuti consecutivi da guardiano perfetto. Così la cifra tonda è alle porte, basterà non vacillare nei primi dieci minuti contro l’Empoli per fare trecento. Nelle ultime nove partite, il Milan per sei volte ha concluso senza concedere alcuna rete. Tolto il problematico mese di marzo, privo di vittorie rossonere in campionato, il resto è stato immacolato. Venerdì contro l’Empoli, scatterà la prova generale.

Ibra dallo specialista

Una partita in cui il rientro di Kalulu (ieri il difensore ha lavorato a parte) dovrebbe essere rimandato, pensando alla Champions. In fatto di assenze, c'è sempre quella di Ibrahimovic: lo svedese si è rivolto a uno specialista a Siviglia, dopo i problemi alla coscia che dieci giorni fa lo hanno costretto ad abbandonare la nazionale. «I suoi fisioterapisti ci considerano un punto di riferimento per certe patologie che potrebbero portare a complicazioni», ha spiegato il medico Carlos Moreno, che ha lavorato anche sette anni nell'Udinese. «Con Ibrahimovic è semplice lavorare: non dice no a niente, ha la stessa voglia e ambizione di sempre. Una persona da ammirare nonostante abbia subito lesioni e interventi. Ci sono tecniche invasive che permettono di evitare la chirurgia».