Spezia-Milan, le pagelle dei rossoneri

Pioli (all.) 5 Il suo Milan non reagisce più e perdere altri punti pesanti con le piccole. Crollo contro lo Spezia.

Kjaer 5 Il danese ricorre spesso alla soluzione del lancio lungo per superare la pressione del centrocampo spezzino. Anche lui colpevole sul gol dello Spezia.

Kalulu 5,5 Un paio di amnesie che confermano il trend di un’annata non troppo esaltante per il francese.

Maignan 6 Inoperoso per tutto il match poi in due minuti deve intervenire prodigiosamente su Nzola e poi Ekdal. Pende gol su punizione da Esposito.

Tomori 6

Tappa diversi buchi, attento a coprire qualche sbavatura dei compagni di squadra. Gioca molto concentrato nonostante la stanchezza post derby.

Calabria (39’ st) sv

Theo Hernandez 5,5

La sua bomba dalla distanza viene disinnescata all’ultimo da Dragowski. Si perdere Amian in area che sfiora la rete.

Ballo-Tourè (19’ st) 5

Statico in occasione della rete dello Spezia, non s’intende con Kjaer per fermare Amian e Wi?niewski.

Pobega 5

Corre e lotta in mediana, ma quando può va sempre alla conclusione e per poco non beffa Dragowski. Nel finale cala fisicamente.

Tonali 6,5

Onnipresente. Non molla un centimetro ed è l’ultimo ad arrendersi. Secondo palo di fila dopo quello nel derby di Champions. Libera brillantemente Rebic con un tacco delizioso, bravo anche smarcare Brahim.

Saelemaekers 5

Viene coinvolto poco negli ultimi metri, giornata poco convincente per il belga che viene cambiato nella ripresa anche in vista del derby.

De Ketelaere (19’ st) 5

Perde subito palla e dà il via ad un contropiede pericoloso dello Spezia.

Brahim Diaz 5,5

Primo tempo opaco, chiuso nella morsa del centrocampo spezzino. Qualche sussulto nella quando si fa trovare di più dai compagni e colpisce un palo esterno.

Adli (26’ st) 5,5

Chi si rivede? In campo dopo quaranta giorni viene buttato nella mischia nel finale.

Origi 5,5

Parte da sinistra ma è molto mobile, svaria su tutto il fronte offensivo per cercare di non dare punti di riferimento.

Rebic 4,5

Gioca la centesima gara con la maglia del Milan ma in campo lo si vede pochissimo. Avulso dal gioco.

Giroud (26’ st) 5,5

Fa a sportellate ma è inconcludente.