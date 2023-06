Leao rinnova con il Milan: tutte le cifre. C'è anche una maxi clausola

MILANO - Il grande giorno che tutti i tifosi rossoneri attendevano è arrivato. In giornata infatti, il Milan, rinnoverà il contratto a Rafa Leao. A meno di clamorosi slittamenti, nel pomeriggio è prevista la firma e l’annuncio ufficiale del prolungamento fino al 2028. Dopo tanto tempo tra voci ed indiscrezioni, finalmente si è giunti alla conclusione, con l'attaccante che ha trovato l'accordo con il club di via Aldo Rossi. Cinque milioni netti d’ingaggio più importanti bonus, e nel contratto è presente anche una clausola da 175 milioni di euro, attivabile solo nel mercato estivo e per quindici giorni. Un risultato soddisfacente per il club che ha trovato la quadra circa una ventina di giorni fa sia a livello economico che progettuale. Leao ha sempre dichiarato di sentirsi a casa, con il Milan è cresciuto e vuole affrontare al top le prossime stagioni. Chiaro chem è stato grande lo sforzo finanziario del club rossonero, per tenere in squadra uno dei giocatori migliori a livello europeo.