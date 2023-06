Maldini e Massara verso l'addio al Milan: cosa è successo

MILANO - Paolo Maldini e Frank Massara sono ad un passo dall'addio al Milan . Dall'incontro tra Gerry Cardinale, proprietario del club e i due dirigenti, sono emersi contrasti e divergenze clamorose. La proprietà non avrebbe gradito le scelte del direttore dell'area tecnica e del direttore sportivo in sede di mercato. Su tutte l'acquisto di De Ketelaere e di Origi.

Milan, addio a Maldini e Massara: la possibile soluzione

I risultati ottenuti sul campo (semifinale in Champions League e quarto posto) non sarebbero bastati per evitare la frattura. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossonero sarebbe pronto ad ufficializzare l'addio e a promuovere una soluzione interna, dando più forza e autonomia all'amministratore delegato Giorgio Furlani e al capo scouting Geoffrey Moncada.