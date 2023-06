Maldini e l'addio al Milan: Leao è il primo a reagire sui social

MILANO - Una emoji su Twitter che esprime perplessità. È questo il commento, brevissimo, ma deciso e forte, del portoghese Rafa Leao . Non c'è certezza, ovviamente è un'ipotesi, ma è probabile che il post dell'attaccante rossonero si riferisca all'improvviso addio al Milan , di Paolo Maldini e di Ricky Massara . Chiaro che per tutti, è stato un fulmine a ciel sereno. E ora? Cosa succederà?

Milan, le reazioni della squadra: i senatori non la prendono bene

Secondo quanto riferiscono autorevoli fonti vicine alla società rossonera, la squadra non ha digerito la notizia dell'addio di Maldini e Massara: i senatori Leao, Maignan e Theo Hernandez sono infuriati, così come Sandro Tonali, il cui idolo da bambino era proprio Paolo Maldini. "Fa sempre effetto, lo vedi con un altro occhio. È una leggenda, vi lascio immaginare vederlo ogni giorno e parlarci"- aveva detto proprio il numero 8 rossonero su Maldini, in un'intervista di qualche tempo fa-.