Diretta Milan-Real Madrid: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

PASADENA (STATI UNITI) - Amichevole di lusso per il Milan di Stefano Pioli : al 'Rose Bowl' di Pasadena i rossoneri, galvanizzati per i rinforzi sul mercato che fanno sognare i tifosi, sfideranno il Real Madrid di Carlo Ancelotti nel match valido per il Soccer Champions Tour . Attesa per i rossoneri, ex Chelsea, Loftus-Cheek e Pulisic . Il Real si affida a Bellingham e all'ex della partita, Brahim Diaz .

L'orario della partita

Milan-Real Madrid si giocherà lunedì 24 luglio 2023, con il calcio d’inizio in programma alle ore 4 italiane (le 19 locali).

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Milan-Real Madrid, amichevole valida per il Soccer Champions Tour, non sarà visibile in tv in chiaro ma sarà trasmessa in co-esclusiva sia su Dazn che su Sky. Il match sarà visibile anche in streaming su Dazn, collegandosi all'apposita piattaforma, e Sky Go, l'app riservata agli abbonati Sky.

Milan-Real Madrid, le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Caldara, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, De Ketelaere; Leao, Giroud, Pulisic. All. Pioli.

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Fran Garcia; Bellingham, Modric, Arda Guler; Rodrygo, Joselu; Brahim Diaz. All. Ancelotti.