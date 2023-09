Milan, Theo come un treno: ecco la velocità rilevata contro la Roma

E' tra i migliori terzini d' Europa e della serie A. Il milanista Theo Hernandez ha ricominciato al massimo la nuova stagione e ha continuato a dare prova della sua velocità. Per esempio contro la Roma, -come riporta Milannews- il francese ha raggiunto e superato i 35 km/h in velocità massima negli sprint. Dietro a lui Rafa Leao, con 34km/h raggiunti. Insomma ci sarà da correre molto in questo campionato, ma con il francese sulla fascia, il Milan, può dormire sonni tranquilli. Questo è poco, ma sicuro...