Giroud allarma il Milan: come sta in vista del derby con l'Inter

Il conto alla rovescia verso il derby passa inevitabilmente dai giorni in cui Olivier Giroud verrà monitorato con attenzione. La sosta delle nazionali riconsegna, piuttosto ammaccato, il bomber milanista delle ultime due stagioni. Nonché di un paio di derby, soprattutto quello decisivo per convolare allo scudetto un anno e mezzo fa. Giroud deve rimandare a martedì qualche indicazione più precisa, ma non certo definitiva, intanto ha fatto rientro in Italia : questo è il verdetto del week-end , dopo la distorsione alla caviglia accusata nel primo tempo di Francia-Irlanda giovedì sera. Esami dall’esito incoraggiante, quelli svolti l’indomani, però era scontato che Giroud lasciasse il ritiro della nazionale pensando a un pronto recupero per sfidare l’Inter sabato. Ora bisogna capire i margini che ci sono affinché l’attaccante torni a pieno regime in tempo utile.

Giorni contati

Sia lui che Maignan e Theo Hernandez - gli altri milanisti arruolati dalla Francia - ieri non si sono allenati col resto del gruppo. Per motivi differenti, nel senso che il lavoro di scarico riguardava il portiere mentre Theo ha accusato un leggero problema al polpaccio. Nulla di grave ma anche l'esterno dovrebbe essere esentato dal test in Germania. Del resto, per la Francia che ha già ipotecato la qualificazione è in scaletta una partita in amichevole, martedì contro la Germania. La caviglia di Giroud, nel frattempo, sarà sottoposta a valutazioni approfondite a Milanello. È probabile che il francese riprenda pieno contatto con gli allenamenti solo giovedì. Con il derby imminente, allora, e le quotazioni di Jovic in rialzo qualora Giroud dovesse chiamarsi fuori. Il suo, col derby è un rapporto funzionato perfettamente nel 2022 (la doppietta a febbraio 2022 e il gol nella vittoria 3-2 di un anno fa) prima del generale black-out milanista delle ultime quattro partite con l'Inter. Olivier ha disputato da titolare le ultime otto stracittadine. Saltò la prima, due anni fa, rendendosi poi uomo-derby per definizione. Adesso il dubbio sulla sua presenza a San Siro è da prolungare ancora qualche giorno.

Entusiasmo Pulisic

Chi invece si sta preparando al derby, in questa fase oltreoceano, è Pulisic. "La chiamata del Milan è arrivata al momento giusto per la mia carriera", spiegava l’americano in campo nella notte per l’amichevole contro l’Uzbekistan. "Sono entusiasta, pensando al mio futuro. Mi sto divertendo molto".