Milan, Curva Sud contro Pioli: "I derby si preparano diversamente"

MILANO - Un ko così pesante nel derby non poteva che creare degli strascichi nei giorni successivi. Il 5-1 con il quale il Milan è uscito sconfitto nell'ultimo match contro l'Inter ha generato un grande malumore nell'ambiente, con Stefano Pioli considerato come responsabile principale della débacle .

Milan, il comunicato della Curva Sud

Subito dopo la stracittadina, sui social molti tifosi rossoneri hanno iniziato a diffondere l'hashtag #PioliOut. E anche il gruppo ultras dei Banditi Curva Sud, ha ricondiviso il post del suo leader, in cui viene preso di mira l'allenatore del Milan e il suo staff: "A te caro Milan, non è questione di perdere derby, ma di come si perdono! Ancora una volta nello stesso identico modo. E probabilmente due domande di come si prepara sta partita qualcuno se le deve fare!".