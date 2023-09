Addio a Lodetti: perno del Milan, giocava al parco senza dire chi era

Si è spento Giovanni Lodetti . Il mondo del calcio piange l’ex centrocampista del Milan , uno dei grandi protagonisti dell’epopea rossonera negli anni Sessanta. Classe 1942, il popolare “ Basleta ”, come veniva chiamato per il mento pronunciato, è stato uno dei calciatori più iconici e vincenti della sua generazione. A sopresa nel 1970 passa alla Sampdoria , con la quale disputa 132 partite. Chiude la carriera con le maglie di Foggia e Novara . Mediano dai piedi buoni, è ricchissimo il suo palmares con il Milan , con cui ha giocato dal 1961 al 1970: 2 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia, più un Europeo con la Nazionale nel 1968. Con l'Italia ha disputato 17 partite segnando 2 gol (doppietta al Galles in amichevole il 1° maggio 1965 a Firenze) tra il 1964 e il 1968.

L'INTERVISTA A LODETTI

Lodetti e le partite in incognito

Lodetti è stato anche commentatore televisivo di lungo corso. Fortissima è sempre stata la sua voglia di calcio, tanto è vero che, dopo il ritiro, tutti i sabato mattina (dal 1982 al 2007), andava a giocare a calcio al parco con dei ragazzi, ai quali però non aveva rivelato la sua identità di ex calciatore e campione del Milan, "nascondendosi" dietro a un curioso nome. Per tutti era infatti Ceramica. La prima volta, quando chiese di giocare con quei giovani, non lo volevano perché considerato troppo vecchio. Lui insistetette e, alla fine, conquistò tutti trascinando la sua squadra alla rimonta dall'1-4 al 4-4. Per un paio d'anni rimase semplicemente Ceramica fino a che, un giorno, un anziano signore che passava in bicicletta, riconoscendolo, rivelò ai ragazzi la vera identità del "campione" Lodetti.

Il cordoglio di Milan e Sampdoria

Questa la nota ufficiale del Milan: "Un amore infinito il suo per il Milan, per tutti i suoi compagni di squadra e amici rossoneri. Ha corso e lottato, ha vinto e vissuto con la maglia della sua vita, il Lodetti. Alla signora Rita e al figlio Massimo le condoglianze più sentite e sincere per la perdita dell'inimitabile Giuanin, il nostro indimenticabile Basletta". Il cordoglio della Samdporia: "Si è spento all’età di 81 anni Giovanni Lodetti, ex centrocampista, 132 presenze reti con la maglia della Sampdoria. Nato a Caselle Lurani, nel Lodigiano, classe 1942, approdò a Genova dal Milan nel ’70 in cambio di Romeo Benetti e 350 milioni di lire. Reduce da nove stagioni in rossonero ad alto livello (due Scudetti, due Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Coppa delle Coppe e una Coppa Italia) e campione d’Europa con l’Italia nel ’68, si confermò grande calciatore anche in blucerchiato, dimostrando di essere tutt’altro che in fase calante. Da fulcro della mediana, giocò infatti 129 partite consecutive – buona parte della quali con la fascia da capitano al braccio sinistro – tra Serie A e Coppa Italia, prima di essere ceduto al Foggia nel ’74. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società".

La nota della Lega di serie A

"Tutta la Lega Serie A si stringe alla famiglia Lodetti ed esprime le più sentite condoglianze". Da via Rosellini ricordano l'ex rossonero, "generoso e infaticabile, colonna portante del Milan degli anni '60 e Campione d`Europa con la maglia dell`Italia nel 1968", scomparso oggi all'età di 81 anni.