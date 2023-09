Milan, se Adli non è più Mister X

Scusate ma dove lo avevate nascosto? Verrebbe da chiederselo con interrogazione parlamentare ieri sera dopo aver assistito al debutto in campionato e in un ruolo inedito del francesino Adli. Già perché è da settimane che Stefano Pioli dinanzi ai quesiti dei cronisti continua a ripetere: «Sto provando Yacine Adli nel ruolo di Krunic». Segno che aveva intuito le qualità e aveva magari pensato che nel passato la stessa operazione riuscì a Carletto Mazzone in quel di Brescia con un certo Andrea Pirlo. Niente paragoni, per carità. Il francesino è ancora acerbo. Ma prova e riprova, ecco che arriva finalmente l’occasione, a Cagliari questa volta. L’anno prima, da trequartista, mise piede in prima squadra a Verona: un solo tempo a disposizione, poche occasioni per esporre il proprio talento geometrico, prima di essere sostituito e di finire dietro la lavagna di Milanello. Quest’anno è cambiata la musica. Primo cambiamento: il ragazzo è diventato il beniamino del gruppo. Qualche mese fa organizzò, nel giardino della sua abitazione, una grigliata mista invitando calciatori e rispettive mogli per cementare l’intesa del gruppo, iniziativa molto apprezzata dal club oltre che dallo stesso Pioli. Poi è venuto l’infortunio di Bennacer, la scelta in estate di “sacrificare” Krunic da centrale, con compiti prettamente difensivi e per Adli, accompagnato da giudizi lusinghieri a fine allenamento, è ricominciato l’isolamento. Fino all’infortunio di Krunic e alla decisione di provare proprio lui, Adli. Che a Cagliari ha superato la prova con voto molto positivo e che è rimasto in campo per quasi un’ora dando anche dimostrazione di riuscire a rammendare uno “sbrego” difensivo.