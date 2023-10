Milan in ansia per Roback: è sparito nel nulla

ROMA - Emil Roback è sparito da due settimane: il giocatore classe 2003, di proprietà del Milan e in prestito al club svedese IFK Norrkopping , non si presenta da quindici giorni agli allenamenti. Non solo: nessuno infatti riesce a rintracciarlo o contattarlo. A lanciare l'allarme è stato il direttore sportivo del club svedese, Tony Martinsson che al quotidiano Norrkoping Tidningar ha manifestato la preoccupazione della società.

Roback sparito nel nulla: cosa sta succedendo?

"Vorrrei sapere che sta bene - ha dichiarato Martinsson - è preoccupante che non riusciamo a contattarlo, non so cosa altro possiamo fare. Ho provato molte volte a chiamarlo, possiamo trovare una soluzione che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile capire se non lo vediamo da 14 giorni". In Svezia si susseguono gli appelli anche alla tv nazionale, ma al momento non hanno portato nessuna svolta nella ricerca a Roback.

Roback, il Milan e Ibrahimovic

Emil Roback è stato acquistato dal Milan nel 2020, dall'Hammarby, il club di proprietà di Zlatan Ibrahimovic. Proprio quest'ultimo è stato uno dei maggiori sponsor del ragazzo: "In Svezia non ci sono Ibrahimovic. E vorrei ce ne fossero. Beh, uno che non sembra svedese esiste: Emil Roback. Fisico, velocità, tecnica, movimenti. Infatti il Milan lo ha preso. Credo che entrerà stabilmente in prima squadra", aveva dichiarato Ibra in esclusiva al nostro giornale. Roback con i rossoneri ha firmato un contratto fino al 2025 e dovrebbe rientrare a novembre al termine del prestito al Norrkoping.