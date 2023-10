Milan, sospiro di sollievo: è tornato Roback

Sospiro di sollievo per il Milan. Il ventenne Emil Roback, è improvvisamente riapparso dopo essere scomparso per due settimane. L’attaccante di proprietà del club rossonero e in prestito all’IFK Norrköping, in Svezia, da giorni era scomparso nel nulla. Non si era più presentato al campo di allenamento, non aveva più risposto al telefono e nemmeno la famiglia aveva più sue notizie.