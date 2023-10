Capello durissimo sul Milan: il giudizio impietoso sulla squadra di Pioli

MILANO - Due punti in tre partite. Il Milan di Pioli in Champions League non sa più vincere. La prestazione fornita dalla squadra al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain ha deluso tutti, in primis l’ex tecnico rossonero Fabio Capello. “Il Milan non mi è piaciuto - ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport - la prima mezz’ora se l’è giocata alla pari, ha preso il rischio di giocare uno contro uno e alla fine non ha pagato perché quando giochi contro giocatori come Mbappé e altri giocatori che hanno velocità e dribbling è dura portare a casa il risultato, quindi un po’ più di attenzione”.