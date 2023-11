Maldini e il retroscena su Messi: "Ho provato a portarlo al Milan"

MILANO - L'ex direttore dell'area tecnica del Milan, Paolo Maldini, ha parlato per la prima volta dal suo addio al club rossonero. Lo ha fatto a teatro, ospite di Giacomo Poretti nel suo PoretCast, svelando un clamoroso retroscena su Lionel Messi. "Penso che Messi sia uno spettacolo per tutti e quando leggevo che poteva andare all'Inter ero abbastanza amareggiato. Per dieci giorni ho provato a portare Messi al Milan, ma poi si è capito che non sarebbe stato possibile". Maldini ha poi parlato di Rafael Leao: "Rafa è un grande talento, non importa se fa calcio, il cantante o il modello, ha qualcosa di importante. Mi chiese di far uscire il suo disco due giorni prima della partita e io gli dissi che non era un problema, ma avrebbe dovuto fare due gol il sabato. Non segnò, ma fece assist...".