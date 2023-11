Sinner, l'esultanza folle dopo il pareggio del Milan: la scena diventa virale

MILANO - Jannik Sinner scatenato a San Siro . Fresco di trionfo con la Nazionale italiana in Coppa Davis , il tennista altoatesino si trova a San Siro per seguire il Milan , squadra di cui è tifoso sfegatato, nel delicato match della quinta giornata di Champions League contro il Borussia Dortmund . Il rigore sbagliato da Giroud e il penalty trasformato da Reus per il vantaggio dei tedeschi avevano raffreddato l'entusiasmo di Sinner che, al pareggio rossonero di Chukwueze si è letteramente scatenato : salti, abbracci e sorrisi per celebrare una rete che vale oro per i rossoneri di Pioli .

Sinner, San Siro lo acclama: che abbraccio con Ibrahimovic

Nel pre-partita di San Siro, il tennista altoatesino si è intrattenuto in una lunga chiacchierata a bordo campo con Zlatan Ibrahimovic: i due si sono abbracciati davanti a Giorgio Furlani e Gerry Cardinale. Un momento speciale, sottolineato anche dalla curva Sud, cuore del tifo milanista, che ha rivolto dei cori proprio all'indirizzo del numero 4 del mondo, esponendo anche uno striscione con la scritta "Sinner: la Sud ti rende onore".

Sinner: "San Siro? Emozione pazzesca"

"Grazie di avermi qua, emozione pazzesca: siamo tutti qua per il Milan e speriamo sia una bella serata. Questa è un'emozione che non ti so dire, sono tanto positivo. Ma ripeto siamo qua per sostenere la squadra, è una partita importante e voglio sostenere i ragazzi". Così l'altoatesino, intervistato da Sky Sport nel pre-partita di San Siro, aveva raccontato le sue emozioni prima del fischio di inizio di Milan-Borussia Dortmund. "Ho ventidue anni, mi fa tanto piacere avere attorno questo affetto ma so che ho tanto da lavorare. La cosa più importante è rimanere uguali come persona - spiega l'azzurro - non importa quanto uno vince, bisogna sempre continuare a lavorare. Sono arrivato numero 4 al mondo e ho vinto la Coppa Davis ma nella mia testa voglio solo continuare a lavorare. Questo ti fa crescere anche come persona. Mi fa piacere che dicono che sono un bravo ragazzo o un esempio ma so che posso imparare ancora tanto: parlare con voi, con Stefano Pioli, mi fa migliorare", la chiosa di Sinner.