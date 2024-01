Milan-Cagliari LIVE ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Milan-Cagliari, l'orario

La sfida tra Milan e Cagliari è in programma alle ore 21 e si giocherà allo stadio Meazza di San Siro.

Dove vedere Milan-Cagliari in diretta tv

Milan-Cagliari sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5.

Dove vedere Milan-Cagliari in streaming

La partita Milan-Cagliari sarà trasmessa anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Simic, Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traoré; Jovic. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Nava, Mirante, Kjaer, Bartesaghi, Florenzi, Nsiala, Loftus-Cheek, Krunic, Zeroli, Pulisic, Giroud, Leao. Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Thiaw, Tomori, Pellegrino, Caldara, Musah, Pobega, Okafor. Diffidati: -. Squalificati: -.

La probabile formazione di Ranieri

CAGLIARI (4-2-3-1): Radunovic; Di Pardo, Wieteska, Hatzidiakos, Obert; Deiola, Sulemana; Luvumbo, Mancosu, Oristanio; Petagna. Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Lapadula, Viola, Jankto, Zappa, Makoumbou, Pereiro, Capradossi, Azzi. Indisponibili: Augello, Desogus, Nandez, Shomurodov, Rog. Diffidati: -. Squalificati: -.

Milan-Cagliari, la cronaca

Pioli sfida Ranieri per la prima del 2024 dei due allenatori e delle loro rispettive squadre, Milan e Cagliari. Gara secca per l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. La vincente sfiderà una tra Atalanta e Sassuolo. Il Cagliari arriva agli ottavi dopo aver superato nei turni precedenti Palermo e Udinese. Il Milan è reduce dal successo in campionato contro il Sassuolo, tre punti che hanno rilanciato i rossoneri in chiave Champions League. Ora la Coppa Italia, altro obiettivo stagionale.