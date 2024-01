È bastata una frase a Marco Borriello per far scatenare i social: "Il Milan non ha fatto un gran mercato. Ha la squadra dell'anno scorso. Potrebbe anche stare tra le prime due ma l'Inter sta spaccando il campionato e la Juve non ha le coppe". Dagli studi di Dazn, l'attaccante ex Roma ha parlato della situazione del Milan, senza ricordarsi però che i rossoneri sono tra le squadre che hanno cambiato di più nella scorsa sessione estiva di calciomercato.