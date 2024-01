Ibrahimovic prima di Milan-Roma nello spogliatoio: cosa ha detto ai giocatori

Zlatan Ibrahimovic a colloquio con la squadra a pochi minuti dal calcio d'inizio di Milan-Roma . Il senior advisor del club rossonero ha raggiunto San Siro dove sta per iniziare la sfida valida per la ventesima giornata di Serie A e ha raggiunto a passo svelto gli spogliatoi.

Ibrahimovic, cosa ha detto ai giocatori del Milan prima della Roma

Saluti, strette di mano e subito il confronto con gli ex compagni di squadra. Per dire cosa di preciso, ovviamente, non si sa. Pesumibilmente Ibra ha caricato i giocatori del Milan in vista di un match che potrebbe portare momentaneamente i rossoneri a -4 dalla Juve. Dallo studio di DAZN, interrogato sul possibile tema della conversazione tra Ibra e i calciatori del Milan, Ambrosini ha commentato: "Non saprei rispondere perché non conosco quali siano i limiti del suo mandato. Di norma lo spogliatoio, soprattutto prima della partita, è di proprietà dell'allenatore".