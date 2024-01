Il Milan ripensa alla seconda squadra in Serie C: nel 2018 saltò tutto

Il Milan pensa concretamente alla costruzione di una seconda squadra . Il club rossonero, dopo averci già provato nell'estate 2018, ha avviato i contatti con il presidente della Lega Pro, Matteo Marani , per sondare il terreno in vista della prossima stagione. La squadra B sarebbe inserita tra le 60 squadre del campionato di Serie C soltanto ad una condizione .

Squadra B del Milan in Serie C: come funzionerebbe

Al pari di Juventus ed Atalanta, che hanno già provveduto a creare le rispettive formazioni "B", il Milan vorrebbe partecipare al progetto seconde squadre, portato avanti anche dal giornalista Matteo Marani, da un anno il nuovo numero uno della Lega Pro. La società meneghina avrebbe la possibilità di inserirsi in Serie C qualora un club non rispettasse i requisiti richiesti in sede di iscrizione al campionato 2024-25.

Se ne riparlerà a primavera inoltrata, ma l'intenzione del Milan è chiara: sfruttare una squadra B per consentire ai giovani talenti della cantera rossonera di esordire in un campionato professionistico, senza rimanere ancorati alla Primavera. Le seconde squadre, del resto, hanno la precedenza rispetto alle società che andranno a comporre la prossima graduatoria di ripescaggio.