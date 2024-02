Milan, tra l’algoritmo e il ricordo di Nereo Rocco

Rammento l’ultima trasferta. A Manchester, contro il City - lontano, lontanissimo dalla gioiosa macchina da guerra che è oggi - per una sfida di Coppa Uefa. Il 6 dicembre 1978: la secca sconfitta (0-3) rese vano il 2-2 nebbioso dell’andata. Ero inviato di Tuttosport, con Vladimiro Caminiti. L’immenso Camin. Spendemmo l’intera vigilia a caccia dell’inchiostro (ink, in inglese) per la sua stilografica. A parte il termine, che il nostro “esperanto” non contemplava, lo voleva di un certo colore, esclusivo. Girammo un sacco di cartolerie. Finché non trovammo una signora che, pur di toglierci dalle scatole, si arrese. E finse di averlo trovato. Più esausti di lei, le credemmo.

Rocco. Non era nell’hotel della squadra, era in un altro, con i giornalisti e i vip, parola che bè, insomma. Non stava già bene, convocò per un check volante il medico sociale, l’amico e complice Giovanni Battista Monti detto Ginko. Gli aprì e, nella penombra, scorse “Fulmine” Conti, una sorta di factotum aziendale. Sorrise: «Ciò, dotòr, te lo ga portà par el gagliardeto», dal momento che proprio lui, Conti, rappresentava la società ai funerali con tanto di labaro rossonero (da «Nereo Rocco, la leggenda del paròn continua», splendido libro di Gigi Garanzini).



Ha descritto, e non semplicemente scritto, un’epoca. Fece del dialetto una lingua, per la gioia di Pier Paolo Pasolini. Con Ivano Blason “libero” a Trieste, entrò nel mito del catenaccio, ma occhio a non cadere nel ridicolo. Portò gli Alabardati al secondo posto, dietro il Grande Torino, e il Padova al terzo; trasformò Kurt Hamrin, un uccellino, in una faina; e al Bernabeu, la sera della mattanza ajacide, schierò Hamrin, Angelo Benedicto Sormani, Rivera e Pierino Prati. In barba ai calcoli e al possesso palla. Con i due Giovanni, Trapattoni e Lodetti, a farsi il mazzo.



Il 31 ottobre 1971, in Milan-Juventus 1-4, di fronte al gol di tacco di Roberto Bettega si tolse il cappello. Ai tempi del Padova, un reporter molto chic gli buttò lì: «Caro Paròn, vinca il migliore». Risposta: «Ciò, speremo de no». E ai fissati di preventive e braccetti, replicherebbe: «Dal lùnedi al vénerdi i xe olandesi. Al sabato i ghe pensa. La domenica, giuro su la mia beltà, tuti indrìo e si salvi chi può». Roba da ridere, per uno che aveva allevato fior di generazioni a damigiane di buon senso: «Mi te digo de marcàr questo, ma in campo te va ti». Senza lavagne né lagne. E il bicchiere mezzo pieno, sempre.