Milan, Theo da blindare: c’è il Bayern in agguato

Duecento presenze con la maglia del Milan . Ormai Theo Hernandez è uno dei veterani della squadra rossonera, il capitano quando non c’è Davide Calabria in campo, ma sicuramente tra i leader tecnici della squadra di Stefano Pioli . Ogni anno ha la capacità di confermarsi e di ottenere sempre numeri impressionanti. Theo Hernandez è diventato il terzo difensore a segnare almeno 20 gol (26) e a fornire almeno 20 assist (20) nei cinque principali campionati europei nelle ultime cinque stagioni, dopo Achraf Hakimi e Raphael Guerreiro . Numeri da capogiro. Il francese del Milan è migliorato anche in fase difensiva. Quando i rossoneri hanno attraversato l’emergenza difensiva si è proposto di giocare centrale per aiutare l’allenatore e i compagni.

Milan, in estate priorità al rinnovo di Hernandez

Sono segnali che a Casa Milan hanno registrato con enorme piacere e soddisfazione. Ed è proprio per questo che in estate c’è in agenda anche il rinnovo del francese. Theo ha già esteso una volta il contratto con il Milan, quando all’epoca c’erano Maldini e Massara al quarto piano della sede milanista, ora tocca a Moncada, D’Ottavio e al Ceo Giorgio Furlani strappare il sì dell’esterno della nazionale. L’attuale stipendio di Theo è di 4 milioni di euro netti più cinquecento mila euro di bonus, con la scadenza fissata al 30 giugno 2026. Il management proverà ad allungare la data di almeno altre tre stagioni e aumentare anche lo stipendio, sforando il tetto dei cinque milioni di euro. D’altronde nell’arco dei suoi anni a Milano è stato uno dei più continui ed è tutt’ora una delle armi più importanti a disposizione dell’allenatore per scardinare le difese avversarie.

Il Bayern Monaco in agguato

Quella del Milan è anche la risposta alle voci che stanno circolando in Germania. Il Bayern Monaco, secondo gli ultimi rumors, potrebbe fiondarsi su terzino del Milan durante l’estate per sostituire Alphonso Davies, che invece andrà al Real Madrid. Addirittura per il terzino francese si parla di offerte da capogiro, ma il Milan per meno di cento milioni non scenderà a patti con nessun offerente. I rossoneri stanno ragionando su come blindare il giocatore, lo ritengono indispensabile per la crescita del club nei prossimi anni e presto avranno colloqui pure con il manager di Theo. Nella sua avventura milanista ha sempre messo il Milan al primo posto, rifiutando il corteggiamento di altre big europee. Con i fatti ha dimostrato di credere nel progetto rossonero rinnovando prima di tanti altri attori protagonisti di questo Milan. «Felice e orgoglioso. Il meglio deve venire», ha scritto ieri dopo aver collezionato la presenza numero 200 con la casacca del Diavolo.