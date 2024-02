PSG, Luis Enrique prende in giro Leao: "È un cantante?"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monaco-Paris Saint-Germain , gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Ligue 1, Luis Enrique ha parlato anche di Rafael Leao . Il calciatore portoghese del Milan ha appena pubblicato il suo libro "Smile" e sarebbe nei piani di mercati estivi del club parigino per sostituire Mbappé secondo RMC.

Luis Enrique: "Ovviamente scherzo..."

Alla domanda sul giocatore rossonero, l'allenatore spagnolo ha risposto così: "È un cantante? Ovviamente è uno scherzo, so benissimo chi è. Non posso parlare di un giocatore che non è con noi”. L'ex Lille, infatti, è a tutti gli effetti anche un cantante e sotto il nome d'arte di WAY 45 ha già pubblicato due album.