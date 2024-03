Milan, perquisizione della Finanza in sede: i dettagli

Milan: perquisizioni in sede, indagati l'ad Furlani e l'ex Ivan Gazidis

L'ad è stato indagato dalla Procura di Milano per ostacolo all'attività di vigilanza della Figc. Dunque è stato perquisito l'ufficio di Furlani e quello di altre persone con ruoli apicali. Sulla cessione del Milan al fondo americano di Jerry Cardinale, già diverse cause erano state intentate da Blue Skye, società che possedeva il 4% delle quote del Milan e che si era opposta alla cessione del club a Red Bird. Sull'accaduto, al momento non c'è nessun commento ufficiale della stessa Red Bird. Indagato anche Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan dal 2018 al 2022.