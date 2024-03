Calabria sullo Scudetto dell'Inter: "Non lo vinceranno contro il Milan"

È già aria di derby in casa Milan, nonostante l'ampio distacco dall'Inter di Simone Inzaghi e i giorni che dividono la squadra di Stefano Pioli dalla stracittadina del prossimo 22 aprile. A mettere in guardia i tifosi nerazzurri è stato il capitano del Diavolo, Davide Calabria, intervistato dai microfoni di Radio Serie A in vista del rush finale di campionato. Lautaro e compagni sempre più vicini al 20esimo Scudetto, con la possibilità di vincerlo proprio contro i rivali di sempre a San Siro.