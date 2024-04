Scudetto Inter oggi nel derby: quale risultato serve a Inzaghi per vincere il campionato

Per vincere lo scudetto nel derby con cinque giornate di anticipo l'Inter ha un solo risultato a disposizione: la vittoria. Senza i tre punti, per la squadra allenata da Inzaghi tutto sarebbe rimandato alla prossima partita sempre in casa contro il Torino.

Il calcolo aritmetico per lo scudetto dell'Inter

La classifica è chiara: l'Inter è prima a 83 punti, il Milan è secondo a 69. In caso di vittoria, l'Inter salirebbe a 86 punti e con ancora 15 punti a disposizione sarebbe certo del trionfo aritmetico. La distanza coi rossoneri, infatti, sarebbe di 17 punti, troppi per essere colmata. In caso di pareggio o sconfitta, invece, il campionato sarebbe ancora aperto, anche solo matematicamente. C'è grande attesa in città, sponda nerazzurra, per la partita che potrebbe valere la seconda stella proprio nel derby contro il Milan.