Scaroni: "Maldini non l'ho più sentito, chi guarda al passato con acrimonia..."

Paolo Scaroni, presidente del Milan, parla di Maldini e Pioli a margine di un evento a San Siro de Il Foglio Sportivo. Parte coi complimenti all'Inter per la vittoria dello scudetto e poi torna sull'addio dell'ormai ex dirigente rossonero: "Non l'ho più sentito, chi guarda al passato con un certo tasso di acrimonia vuol dire che non sta vivendo benissimo il presente. Mi auguro che non sia questo il caso di Maldini, a cui auguro ogni soddisfazione".