Addio a Schnellinger, ex Roma e Milan: fu uno dei protagonisti di Italia-Germania

MILANO - Addio ad una delle leggende del calcio mondiale. È morto a Milano, all'età di 85 anni, Karl-Heinz Schnellinger, ex difensore della nazionale tedesca e di Roma e Milan, con cui vinse praticamente tutto . Terzino sinistro arcigno, dal fisico robusto, soprannominato 'Volkswagen' per la sua continuità di rendimento, sia per quantità sia per qualità , poteva ricoprire vari ruoli, da quello di mediano a quello di stopper o di libero.

La carriera alla Roma e al Milan

Nel 1963, dopo la finale di campionato persa col Borussia Dortmund, si trasferì in Italia, acquistato dalla Roma, che lo cedette in prestito al Mantova. Con i biancorossi fece il suo esordio in Serie A il 15 settembre 1963, in una sconfitta interna per 4-1 contro il Milan, in cui il tedesco disputò un'ottima partita facendo vedere ottimi interventi difensivi. La stagione successiva vede Schnellinger nella Capitale di ritorno dal prestito per poi accasarsi nel 1965 al Milan, con cui giocò per ben nove stagioni in uno dei periodi d'oro dei rossoneri, tanto che il suo nome é presente nella Hall of Fame del club meneghino.

Uno dei protagonisti di Italia-Germania

Con la Nazionale tedesca, dopo l'esordio a soli 19 anni, Schnellinger prese parte a ben quattro edizioni consecutive dei Mondiali, da Svezia 1958 a Messico 1970. In quest'ultimo è stato tra i protagonisti della semifinale vinta 4-3 dall'Italia allo stadio Azteca di Città di Messico e passata alla storia come 'la Partita del secolo'. All'ultimo minuto, quando gli azzurri conducevano grazie a un gol di Roberto Boninsegna, fu proprio Schnellinger a pareggiare i conti con una spaccata, rendendo così possibile una mezz'ora fra le più belle della storia del calcio: i celebri tempi supplementari in cui si susseguirono 5 gol per il 4-3 finale a favore degli azzurri. Il gol di Schnellinger al 90' fu l'unica rete segnata dal terzino nelle sue 47 apparizioni con la Germania, con la cui casacca conquistò l'argento ai Mondiali di Inghilterra 1966 e il bronzo a Messico 1970. Dopo il ritiro Schnellinger si stabilì a Milano, dove è morto all'ospedale San Raffaele