Kjaer lascia il Milan: "E' il momento giusto per dirsi addio"

Simon Kjaer saluta il Milan. Il difensore danese ha annunciato l'addio al club rossonero dopo quattro anni e mezzo. "Nel mio percorso di questi quattro anni sono arrivato ad un buon punto. Ma potevo ovviamente anche dare di più, per aiutare ancora di più. Sì, è il momento giusto”. Con la maglia del Milan Kjaer ha vinto uno scudetto e collezionato 120 presenze, segnando un gol. "Che emozioni provo? Tante, positive e negative. È da un paio di mesi che avevo la sensazione che era giusto finire ora, e poi ci sarà una nuova avventura”, ha aggiunto nell'intervista rilasciata a Milan Tv. "Diciamo che il mio futuro l’ho diviso in tre parti. C’è una settimana per essere disponibile per la mia ultima partita a San Siro e mettere ancora la maglia del Milan. Poi c’è un’avventura con la Danimarca, è sempre molto speciale. E dopo di questo devo trovare il posto dove continuare a giocare a calcio. La cosa più importante è questa settimana”, ha spiegato.