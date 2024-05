Maignan, infortunio al dito: il verdetto in vista di Euro 2024

Nuovo infortunio per Mike Maignan , costretto ad interrompere anzitempo l'allenamento odierno, dopo una parata a Milanello . Stefano Pioli sarà costretto a rinunciare al portiere francese contro la Salernitana di Colantuono, in occasione della 38esima ed ultima giornata del campionato di Serie A . Stando al report medico diffuso dal Milan , l'estremo difensore classe '95 non è a rischio per Euro 2024 .

Milan, infortunio per Maignan: il report medico ufficiale

Allarme parzialmente rientrato per Mike Maignan, che non parteciperà all'ultimo weekend di Serie A. Per il francese, si tratta di una lussazione del quinto dito della mano sinistra, prontamente ridotta dallo staff medico del Milan. I successivi esami radiologici, fortunatamente, hanno escluso fratture. Maignan sarà chiamato ad indossare un tutore per una settimana, fino ad un nuovo controllo specialistico. Sospiro di sollievo per Didier Deschamps, che potrà contare sul numero uno rossonero ad Euro 2024, torneo in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania.