Giroud in lacrime per l'addio al Milan: il discorso da brividi e la risposta dei tifosi

Giroud, il commovente messaggio ai tifosi

Giroud ha preso il microfono in mano e, provando a trattenere l'emozione, ha rivolto ai tifosi del Milan e alla società rossonera delle parole sentite: "Buonasera San Siro. Per prima cosa voglio ringraziare la società per la fiducia, tutte le persone, i dirigenti che mi hanno accolto come un fratello in questa famiglia. La fiducia dei dirigenti, grazie anche a Ibra. Voglio ringraziare anche il mister, per la sua fiducia e il sostegno anche nei momenti difficili che abbiamo condiviso. È molto importante stare uniti anche in questi momenti, abbiamo vissuto un primo anno incredibile: una delle emozioni più belle della mia carriera. Voglio ringraziare anche tutti i miei compagni, senza di loro non potevo fare quello che ho fatto: siamo una squadra, siamo una famiglia. Grazie ragazzi".