Fonseca libero: ora solo il Milan

Si è ufficialmente conclusa l’avventura biennale di Paulo Fonseca con il Lilla . È il primo step per il passaggio al Milan tra qualche giorno, prima andranno completati tutti i passaggi burocratici e poi ci sarà l’annuncio. Il tecnico portoghese ha chiuso l’esperienza con la squadra francese al termine del campionato, aveva avuto un incontro con il presidente del Lilla per parlare del rinnovo ma dopo aver preso qualche giorno di tempo ha comunicato di non voler proseguire. Ieri la separazione ufficiale: «Fin dal primo giorno in cui sono arrivato a Lilla, mi sono sentito accolto calorosamente dai giocatori, dalle persone del club, dai tifosi e dalla città. Tutti mi hanno fatto sentire a casa. Nel frattempo, al Pierre-Mauroy, ho vissuto alcune delle atmosfere più emozionanti della mia carriera. Grazie di tutto», ha detto Fonseca. Dietro la sua decisione naturalmente c’era il Milan, che da tempo lavorare con l’entourage dell’ex Roma per stabilire l’ingaggio e gli anni di contratto . In rossonero guadagnerà due milioni e mezzo di euro più bonus per arrivare a tre milioni, e firmerà un contratto di due anni con opzione sulla terza stagione.

Milan, arriva Fonseca: tifosi scettici

A Lilla il tecnico portoghese e il suo staff hanno contribuito a portare la squadra a due qualificazioni europee, di cui i quarti di finale di Conference League contro l'Aston Villa, senza precedenti nella storia del Lilla. Conclude così la sua avventura qualificandosi al preliminare di Champions League per la prossima stagione dopo il quarto posto in classifica. «A nome di tutti i componenti del Lilla desidero ringraziare Paulo per il lavoro svolto durante le due stagioni trascorse insieme, ma anche per lo splendido rapporto instaurato con lui in questi 24 mesi», ha dichiarato il presidente del Lilla in una nota diffusa dalla società ieri pomeriggio. «L'avventura è stata molto bella professionalmente e umanamente. Gli auguro grandi successi con il suo futuro club». E il futuro sarà a tinte rossonere, manca davvero poco per la comunicazione, ed è molto probabile che avvenga la prossima settimana. Poi si organizzerà la presentazione alla stampa in cui verrà spiegato il progetto milanista e del perché della scelta di Fonseca. Al momento attorno all’ex tecnico della Roma c’è molto scetticismo da parte della piazza rossonera, ieri dopo l’annuncio di Antonio Conte a Napoli in tanti hanno rimpianto la scelta di non aver affondato il colpo sul tecnico italiano, libero da vincoli contrattuali fino a qualche giorno fa.

Fonseca, tanto lavoro con il Milan

Fonseca prima di tutto avrà il compito, non facile, di conquistare la piazza rossonera. Dovrà lavorare tanto per convincere i tifosi del Diavolo di avere le caratteristiche giuste per allenare una società così importante. L’allenatore portoghese sta dialogando già con il club per avere i rinforzi giusti per avere una squadra competitiva. Fonseca ha chiesto una punta, un centrocampista centrale, un difensore centrale e un esterno destro basso.