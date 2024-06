Ibra, risate con Vlahovic. E il commento di Dusan spiazza i tifosi

In occasione di Svezia-Serbia , amichevole internazionale andata in scena nella serata di ieri alla "Friends Arena" di Solna, Zlatan Ibrahimovic è stato premiato dalla Federcalcio svedese con una maglia speciale , a poco più di un anno dal suo ritiro dal calcio giocato. È stata l'occasione per rivedere anche Dusan Vlahovic , centravanti della Juventus con cui non sono mancati abbracci e risate nel tunnel degli spogliatoi.

Ibrahimovic premiato dalla Svezia, poi arriva il "Grazie" di Vlahovic

122 presenze, 62 gol. Questo lo score di Zlatan Ibrahimovic con la maglia della sua nazionale. Lui, partito dal ghetto e diventato un'icona mondiale, nonché miglior giocatore della storia del calcio svedese. Tutta l'emozione del fuoriclasse di Malmö, che ha ripercorso una carriera costellata di successi e gol spettacolari attraverso il video prodotto dalla Federcalcio. Occhi lucidi, proprio come a San Siro un anno fa, prima di lasciar spazio a parole, risate e ricordi. E poi, consigli tra bomber, con Dusan Vlahovic protagonista sul terreno di gioco per 79 minuti. A vincere è stata la Serbia di Milinkovic-Savic, Mitrovic e Tadic, ma in una serata così il risultato non può che passare in secondo piano. Sui social, nel post partita, è arrivato anche un sentito "Grazie Zlatan" da parte dell'attaccante della Juventus, che ha avuto modo di confrontarsi con uno dei suoi idoli.